Vatandaşa "Uyduruyorsun" diyen İmamoğlu, İETT Müdürü'nden gerçeği öğrenince zor anlar yaşadı - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kampa girdiği Van'da esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada bir vatandaşla İstanbul'daki İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında konuştu.

"3 KAT OLMAZ, UYDURUYORSUN"

Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun. Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi. Vatandaşın ısrar etmesi sonucu İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü aradı.

İETT MÜDÜRÜ VATANDAŞI DOĞRULADI

İETT Genel Müdürü ise konuyla ilgili olarak vatandaşı doğrulayarak "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsure geliyor" dedi.

"DEMEK Kİ VATANDAŞ HAKLI YANİ"

İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nden aldığı bilgilerin ardından "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yorumunda bulundu.