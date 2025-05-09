(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı erişime engellendi. X platformu 345 bin takipçisi olan bu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel hesabından sonra uluslararası X hesabı da erişime engellendi. Erişim engeli kararına gerekçe olarak, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" yasa maddesi gösterildi.

Konuya ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabının da (@imamoglu_int) milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği engelliweb tarafından tespit edildi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı." dedi.