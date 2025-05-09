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Ekrem İmamoğlu'nun Uluslararası X Hesabı Erişime Engellendi

Ekrem İmamoğlu'nun Uluslararası X Hesabı Erişime Engellendi
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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına erişim engeli getirildi. Gerekçe olarak milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gösterildi. Hesap, Türkiye'den henüz görünmez kılınmadı.

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı erişime engellendi. X platformu 345 bin takipçisi olan bu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel hesabından sonra uluslararası X hesabı da erişime engellendi. Erişim engeli kararına gerekçe olarak, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" yasa maddesi gösterildi.

Konuya ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabının da (@imamoglu_int) milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği engelliweb tarafından tespit edildi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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