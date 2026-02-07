Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Koruması B.K. Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun koruması B.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
