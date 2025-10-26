Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi İçin Adliye'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu, casusluk iddiasıyla ilgili ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve vatandaş girişi yasaklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklama yapması bekleniyor.

EKREM İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınacak. Adliye çevresinde ise sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı. Adliye bahçesine vatandaş ve personel girişi yasaklandı.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapması bekleniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meydanda toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
title
