Ekrem İmamoğlu'nun Hesabına Erişim Engeli Getirildi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak halkın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu unutturacağınızı, sesini kısacağınızı, ekonomik ve toplumsal tepki etkileri bitireceğinizi mi sanıyorsunuz?" diye sordu.

Emir, X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline ilişkin şunları kaydetti:

"Gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak halkın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu unutturacağınızı, sesini kısacağınızı, ekonomik ve toplumsal tepki etkileri bitireceğinizi mi sanıyorsunuz? Kazandığı seçimleri, diplomasını iptal ettiğiniz, tutuklattığınız Ekrem İmamoğlu ile bu ülkede adalet isteyen milyonların kalbi birlikte atıyor. Siz yok saydığınız halka çoktan yenildiniz."