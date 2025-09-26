Ekrem İmamoğlu'nun Hedef Gösterdiği Bilirkişi Davası Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Ekrem İmamoğlu ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Savunma yapan İmamoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda ne bilirkişiyi ne de onların raporlarını eleştirmek için herhangi bir engel göremediğini ifade ederek iddianamedeki suçlamaların gerçeğe aykırı olduğunu savundu.

İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, bilirkişi S.B'nin mahkemede dinlenilmesi gerektiğini ve ayrıca duruşmaya İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklu olan avukatı Mehmet Pehlivan'ın da katılmasını istediklerini, başka taleplerinin olmadığını söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenilmesi istenen bilirkişinin beyanlarının dosyaya bir yarar sağlamayacağını belirterek söz konusu talebin reddine karar verdi.

Pehlivan'ın dosyada zorunlu müdafilik görevinin bulunmadığını, İmamoğlu'nun diğer avukatlarının duruşmada hazır olduğunu kaydeden mahkeme, Pehlivan'ın davaya katılma yönünde, mahkemeye talepte bulunması halinde talebin celse arasında değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Aralık'a ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, şüpheliler lehine karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapılan resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" değerlendirmesi yapılıyor.

İmamoğlu'nun "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması talep ediliyor.