Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki 'Halk Buluşması'nda gerginlik yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda gerginlik yaşandı.

İmamoğlu'nun bulunduğu otobüs, Havuzbaşı Meydanı'ndaki program alanına girdiği sırada bir grup tarafından otobüse yabancı cisimler atıldı.

Ardından alana giren otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, yabancı cisimlere karşı önlem amaçlı korumalarınca açılan şemsiyelerin altında yaptığı konuşmada, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Atılan yabancı cisimler nedeniyle konuşmasına otobüste devam eden İmamoğlu, "Biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler burada provoke edilmiş, kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Otobüsün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, alana gelip grubu sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güvenlik önlemini sürdürdüğü bölgedeki kalabalık dağıldı.

Ekrem İmamoğlu ise programını yarıda bırakarak havalimanına hareket etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İmamoğlu'nun kentteki programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 4 Mayıs'tan itibaren miting alanlarıyla ilgili yetkinin İl Seçim Kuruluna geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İl Seçim Kurulu miting yapılıp toplantı yapılacak alanları belirlemiştir. Bizim şehrimizde tanıtım yapmak üzere araç gereçlerimizi koyduğumuz bir alanı, gayri yasal olarak zorla miting alanına çevirmek istemektedir. Aslında İl Seçim Kurulu tarafından miting yapılacak alanlar belirlenmiştir. Bu vesileyle gayri yasal toplantı ve miting yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi, hem kamuoyunu yanıltmakta hem de korsan miting yapma peşinde koşmaktadır. Burada bizim herhangi bir yeri işgal etme, herhangi bir yeri toplantı yapmamak üzere kapatma diye bir durumumuz söz konusu değildir. Biz kendi tanıtımımızı, kendi imkanlarımızla kendi belirlediğimiz alanda yapmaktayız. Bunun dışında partisel yapılacak miting alanı bellidir."