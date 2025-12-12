Haberler

İmamoğlu'nun yargılandığı 'Bilirkişi Davası'nda üçüncü duruşma başladı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması Silivri'de görülmeye başlandı. İmamoğlu, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın üçüncü duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülmeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu'nun, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle açılan davada üçüncü duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
