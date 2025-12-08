Ekrem İmamoğlu'nun "Diploma Davası"... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Beraat Kararı Beklediğimiz Bir Dava Siyasi Saiklerle Ertelendi"

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "diploma davası"nın ertelenmesine ilişkin olarak, "Bizim beraat kararı beklediğimiz bir dava tamamen siyasi saiklerle 16 Şubat'a ertelendi. Çünkü Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ertelenmesinin ardından Silivri'de yaptığı açıklamada, davada bir hukuk skandalı ile karşı karşıya kaldıklarını ileri sürerek, "Duruşma salonunun içerisinde diploma ceza davasının hakiminin değiştirildiğini gördük. Hakim başka bir ile sürülmüş, yerine yeni bir hakim ataması yapılmış. Son bir yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ceza davalarında verilen kararlar hoşa gitmediğinde başka illere sürüldü. Bu nasıl bir yargılama sistemi? Kişiye göre hakim heyetleri mi oluşturuluyor? İstenilen kararlar verilmediğinde hakimler Türkiye'nin belirli yerlerine sürgüne gönderiliyor. Bu tamamen adil yargılanma hakkına vurulmuş bir darbedir" dedi.

İmamoğlu ile beraber 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ama tek bir kişi ceza davasıyla yargılanıyor. Kim o kişi? Ekrem İmamoğlu. Neden? Çünkü cumhurbaşkanı adayı. Neden? Çünkü Ankara'da bir kişiye rakip olmak istiyor. 28 kişinin diploması iptal, bir kişi yargılanıyor. Bugün Ekrem Başkanımız ve avukatları bu ceza davasıyla ilgili ortaya atılan isnatlarla ilgili bütün her şeyi belgeleriyle teker teker açıkladı. Ne diyorlar? Efendim Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçerken evrakta sahtecilik yapmışsınız diyorlar. Teker teker hepsini belgeleriyle hem sayın hakime, mahkeme heyetine hem de gazeteciler, avukatlar oradaydı, herkese tane tane anlattı. Bütün ıslak imzalı belgeleri ortaya koydu. Bütün evrakları tek tek anlattı. Avukatlar yine bütün süreçleri teker teker anlattılar. ve her şeyin apaçık bir biçimde ortada olmasına rağmen savcılık bir mütalaa verdi. Dedi ki 'İdare Mahkemesi'nin kararını bekleyelim'. Bize göre siyaset eliyle değiştirilen hakim 'İdare Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz' dedi. ve bu davayı 16 Şubat'a erteledi. Bizim beraat kararı beklediğimiz bir dava 16 Şubat'a ertelendi. Neden? Tamamen siyasi saiklerle. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı.

"Kamuoyu İmamoğlu'na açılan davaları takip etmekte zorlanıyor"

Ekrem İmamoğlu aynı anda ahmak davasıyla yargılanıyor, çirkin davasıyla yargılanıyor. Hakkında terör soruşturması, mali işlerle ilgili dava... Kaç tane davadan yargılandığına artık Türkiye kamuoyu takip etmekte zorlanıyor. Neyle suçlanıyor? Ortada hiçbir somut delil yok. İBB iddianamesinde de terör soruşturmasında da tamamen gizli tanık ifadeleri cezaevine koyup ondan sonra tehditle, baskıyla, şantajla, teklifle, zorla iftiracı yaptırdıkları kişilerin ifadeleriyle bir kişi yargılanıyor. Kim o kişi? Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu.

"Herkesin diploması ve mal varlığı bir tehlike altındadır"

23 Mart'ta sandığı kurduk ve cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz dedik. 23 Mart'ta 15,5 milyon insan sandıklara gitti ve Cumhurbaşkanı adayını belirledi. İşte o yüzden bu diplomayı iptal ettiler. İşte o yüzden Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında. İşte o yüzden türlü davalarla bizi ve Ekrem İmamoğlu'nu yargılamaya çalışıyorlar. Sadece Ekrem İmamoğlu mu? Hayır. Bugün Türkiye'de tükenmiş bir azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes bir tehlike altındadır. Herkesin diploması ve mal varlığı bir tehlike altındadır. Tele1'e kayyım atadılar, Merdan Yanardağ cezaevinde. Gazeteciler tutuklu basını susturmaya çalışıyorlar. Sokakta röportaj yapan vatandaşı tutukluyorlar. Tweet atan öğrenciyi tutukluyorlar. Sokağa çıkıp eyleme gelen öğrencileri tutukluyorlar. Toplumun bütününe gözdağı vermek istiyorlar. Neden? Çünkü tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Sanat dünyasını susturmak istiyorlar. İş dünyasını susturmak istiyorlar. Toplumu sindirerek, susturarak tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Memleketin gerçek sorunlarının üzerini örtmek istiyorlar.

"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yeneceğiz. Çok inançlıyız"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçeyle ilgili çok önemli değerlendirmeler yapacak. Memleketin gerçek gündemini anlatacak. Memleketin gerçek gündemini örtüp açlığın, yoksulluğun, sefaletin, Türkiye'nin demokrasisinin geriye gidişinin üzerine örtüp tükenmiş iktidarlarını kendi siyasi rakiplerini cezaevine atarak devam ettirmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır. Millet Türkiye'nin dört bir yanında meydanlardadır ve millet gerçekleri biliyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yeneceğiz. Çok inançlıyız. Çok kararlıyız. Ekrem İmamoğlu da çok inançlı, çok kararlı. Bütün yol arkadaşlarımız da çok inançlı, çok kararlı.

Biz bu karanlığı yeneceğiz. Türkiye bu zorbalığa mahkum değil. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın."

"Bu haftadan itibaren İstanbul'un dört bir yanında sahaya çıkıyoruz"

Çelik, bir soru üzerine, "Hep söylüyoruz bunlar zaman ayarlı operasyonlar. 23 Mart'ta sandık kurulacaksa 18 Mart'ta diplomasını iptal edelim, 19 Mart'ta gözaltına alalım. Ondan sonra birkaç gün sonra tutuklayalım. Şimdi de İBB iddianamesinin Ocak ayındaki sürecinin yakın tarihine bir duruşma tarihi vererek ne yapıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi toplumun gündemlerinden uzaklaşsın gelsin buralarda adliyelerde mahkeme koridorlarında kendi iç gündeminin içerisine hapsolsun ve bu şekilde toplum meselelerinden uzak kalsın istiyorlar. Fakat biz gerçekleştirdiğimiz olağan kurultayımızda aynı zamanda parti programımızı da açıkladık. Türkiye'nin temel sorunları nelerdir? Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bunları da topluma anlatacağız. Bu haftadan itibaren İstanbul'un dört bir yanında sahaya çıkıyoruz. İddianamenin gerçeklerini anlatacağız. Bir yandan burada adaletin, özgürlüğün, demokrasinin mücadelesini vereceğiz mahkemelerde. Bir yandan da vatandaşla sokakta buluşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.