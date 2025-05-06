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Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Lisans Diploması İptali Açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Lisans Diploması İptali Açıklaması
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, müvekkilinin lisans diplomasının iptaline tepki gösterdi ve kararı tebliğ edemeyenlerin hukuktan ne kadar uzak olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin lisans diplomasının iptalini değerlendirirken, "49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin lisans diplomasının 18 Mart'taki iptaline ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz:  Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar. 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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