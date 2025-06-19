Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin ifadeleri üzerine tutuklandı. Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Pehlivan hakkında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Adem Soytekin ve tutuksuz şüpheli Servet Yıldırım'ın beyanlarındaki bazı iddialara ilişkin soruşturma başlattı.
Pehlivan, soruşturma kapsamında ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.