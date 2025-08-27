Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada birçok suçlamayla karşı karşıya.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Yılmaz, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli hakkında talep yönünde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
