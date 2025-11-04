Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun Ailesine İfadeye Çağrı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik mali suçlamalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. İddianamenin ne zaman hazırlanacağı ise merak ediliyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığını açıkladı.

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 7 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce ekim ayında hazırlanacağı belirtilen iddianameyle ilgili geçen hafta basın mensuplarına yeni bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu kez kasım ayının ilk haftasını telaffuz etti. Başsavcılık kaynakları 6 savcı tarafından yürütülen soruşturmada eksik tanık veya sanık ifadesi bulunmadığını, hazırlanacak iddianamenin de kısa sürede kamuoyu ile paylaşılabileceğini belirtti.

Başsavcılık bugün ise İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığını açıkladı. Savcılık yetkilileri ifade verme işleminin emniyette gerçekleşeceğini de bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
