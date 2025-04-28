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Ekrem İmamoğlu'ndan Yargıya Çağrı: Adaletin Önemi Vurgulandı

Ekrem İmamoğlu'ndan Yargıya Çağrı: Adaletin Önemi Vurgulandı
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yaptığı sosyal medya paylaşımında, yargı mensuplarına adil kararlar alma çağrısında bulundu. İmamoğlu, adaletin sağlanmasının ekonomik ve toplumsal huzuru getireceğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, savcı ve hakimlere çağrı yaparak, "Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, savcı ve hakimlere seslenerek bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır. Ekonomimizi, hayatımızı, umutlarımızı, geleceğimizi derinden sarsan bu hukuksuz sürecin son bulmasının yegane yolu budur. Bir siyasi hırs uğruna açlıkla ve yoksullukla imtihan edilen halkımızın feraha erebilmesinin çaresi budur.

Yüce Türk milleti, yargı mensuplarımız tarafından bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı büyük bir minnetle vicdanında, hafızasında sonsuza dek muhafaza edecektir. 'Devletin dini adalettir.' Bizi bir arada tutan, hayata güvenle bakmamızı sağlayan şey adalettir. Aziz Milletim; ülkemizin bereketini, huzurunu ve güven duygusunu yerle bir eden bu kara günlerden bizi çekip çıkaracak olan, başta gençlerimiz olmak üzere bir bütün halinde 86 milyon vatandaşımızın azim ve kararlılığıdır. Asla kararlılığınızdan vazgeçmeyiniz, umudunuzu daima diri tutunuz. Yüce Allah milletimizi ve devletimizi korusun…"

Kaynak: ANKA / Güncel
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