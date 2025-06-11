Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklu Kadınlara Yönelik İşkence İddiaları

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CHP'nin Silivri'de tutuklu olan cumhurbaşkanı adayından yapılan açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilere sistematik işkence ve kötü muamele yapıldığı ifade edildi. İmamoğlu, özellikle kadınların hedef alındığını vurgulayarak yaşananları bir işkence duyurusu olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilere yönelik, "Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli, aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Silvri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilere yönelik uygulanan kötü muameleye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli resmi hesabından yazılı bir açıklama yayınlandı.

"Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor. Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz.

Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar. Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna."

Kaynak: ANKA / Güncel
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