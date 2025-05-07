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Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklu Gençlere Moral Mektubu

Ekrem İmamoğlu'ndan Tutuklu Gençlere Moral Mektubu
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu gençlere yazdığı mektupta onlara umut verdi ve yanlarında olduğunu belirtti. Mektubunda gençlerin cesaretine ve demokrasi mücadelesine destek verdi.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu gençlere bir mektup gönderdi. Mektubunda gençlere moral veren İmamoğlu, "Seninle ve arkadaşlarınla gurur duyuyorum. Sen ve arkadaşların; korku duvarlarını yıkarak koca bir millete umut oldunuz. Yalnız değilsiniz, bu millet yanınızdadır" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan gençlere bir mektup kaleme aldı. Mektubuna, "Türkiye'nin umudu sevgili genç arkadaşım" diye başlayan İmamoğlu, gençlere duyduğu güveni ve desteği şu sözlerle dile getirdi:

"Seni en derin ve en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşman, ailenle ve sevdiklerinle buluşman en büyük dileğimdir.

Sen, ülkemizde yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı sessiz kalmadın. Milletin iradesine darbe vurulmasına, demokrasinin ve adaletin rafa kaldırılmasına, geleceğinin elinden alınmak istenmesine karşı anayasal haklarını kullandın. Demokrasiyi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için kimsenin canına, malına zarar vermeden itirazlarınızı dile getirdin. Seninle ve arkadaşlarınla gurur duyuyorum. Ailenin de bu gururu paylaştığından hiçbir şüphem yok.

Sen ve arkadaşların; korku duvarlarını yıkarak koca bir millete umut oldunuz. Yalnız değilsiniz, bu millet yanınızdadır. En kısa sürede önce sevdiklerimize, sonra hayalini kurduğumuz Türkiye'ye kavuşacağız. Daha adil, eşit, umutlu ve güzel bir geleceğe beraber yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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