Ekrem İmamoğlu'ndan Taksi Sorununa Çözüm: 2500 Yeni Taksi İhalesi

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un taksi sorununa karşı geliştirilen mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesine ilişkin açıklamada bulundu.

Uygulama bazlı taksi taşımacılığı ihalesi 11 Haziran saat 12.00'de sona erecek. İhale 12 Haziran saat 10.00'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılacak.

İhaleye ilişkin Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bütün engelleme çabalarına rağmen İstanbul'a yeni taksiler kazandırmak için verdiğimiz mücadelede ciddi bir kazanım elde etmiştik. Mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesi başlıyor. Dileyen herkesin girebileceği bu ihalelere ilgili vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadeleri kullanıldı.