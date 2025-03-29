Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Ekrem İmamoğlu'ndan Miting Paylaşımı: 'Milyonlar İradesine Sahip Çıktı'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olmasına rağmen Maltepe'de düzenlenen mitingin görüntülerini paylaşarak, destek verenlere teşekkür etti ve umut mesajı verdi.

(İSTANBUL) - Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bugün Maltepe'de gerçekleşen mitingin görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" notuyla paylaştı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Aziz milletim; asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.