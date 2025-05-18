Ekrem İmamoğlu'ndan Mesaj: Neşemizi Geri Alacağız

Ekrem İmamoğlu'ndan Mesaj: Neşemizi Geri Alacağız
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençleri haksız yere tutuklayanlara karşı neşe ve mutluluğu geri alma sözü verdi.

İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Kalbi kararmış, ruhu kararmış, yüzünü nefret kaplamışlara inat, gençleri haksız yere tutuklayanlara inat; neşemizi mutluluğumuzu geri alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı. İmamoğlu, "Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız. En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız, bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu. Gençlerin coşkusu her yeri saracak. Kalbi kararmış, ruhu kararmış, yüzünü nefret kaplamışlara inat, gençleri haksız yere tutuklayanlara inat neşemizi mutluluğumuzu geri alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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