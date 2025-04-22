Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul Tehdidine Sert Tepki

(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul" projesi kapsamında, İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri Sazlıdere Barajı'nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediklerini belirterek, "Sizin beton kanalınızı da lüks konut sevdanızı da rant projelerinizi de İstanbul'a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul'un milyonlarca muhafızı var" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Kanal İstanbul" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Milletime sesleniyorum; bu, İstanbul'a yeni bir ihanet girişimidir. Bizi hapse atıp İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası'ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar. Sizin beton kanalınızı da lüks konut sevdanızı da rant projelerinizi de İstanbul'a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul'un milyonlarca muhafızı var. İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbulumuz'u savunmamıza gölge düşüremezsiniz."