Ekrem İmamoğlu'ndan İzmir Mitingine Teşekkür

Ekrem İmamoğlu'ndan İzmir Mitingine Teşekkür
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir'deki mitinge katılan yurttaşlara teşekkür ederek, 'Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek.' dedi.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İzmir'de düzenlediği mitinge katılan yurttaşlara teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek. Teşekkürler İzmir." ifadeleri kullanıldı.

Miting sırasında yapılan paylaşımda da "Çok güzelsin İzmir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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