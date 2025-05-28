Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'un Fethi Mesajı

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, " İstanbul'un muhafızları bu emaneti korumak için mücadeleye devam edecek. İstanbul'u bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve bu şehrin, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden ecdadımızın ruhları şad olsun." ifadeleri kullanıldı.