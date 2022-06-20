Ekrem İmamoğlu'ndan 'İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu' Tepkisi: "Bu Hattın Bakanlıkta Rafta Tutulmasının Anlamsızlığını Çözemiyorum"

Haber : OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İncirli-Sefaköy- Beylikdüzü metro hattı için bekledikleri bakanlık onayının hala çıkmadığını belirterek, "Bu hattın hala bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum. Bu akıl tutulmasıyla ilgili yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim; Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek" dedi.

İBB, Beylikdüzü ve Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek, Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesini tamamladı.

Yol ve kavşak açılışı için düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " İstanbul, iki kıtaya yayılan bir şehir ve çok yoğun bir kentsel hareketlilik yaşıyor. Bu nedenle de kronikleşmiş ama lokal ama bölgesel ama İstanbul'un geneliyle alakalı uzun yıllara dayanan bir trafik sorunuyla karşı karşıyayız. Huzurlu bir kent arzusu içerisindeyiz. Bu anlamda, göreve geldiğimiz günden bugüne trafiği rahatlatmak adına birçok çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve devam ediyoruz işimize" dedi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"HEDEFİMİZ İSTANBUL TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK: Yaptığımız her işin kalıcı olabilmesi adına da sadece yol, kavşak, üst geçitle bitirmiyoruz. Aynı şekilde o çevrede etki alanında bulunan ve sorunları daha derinden gören bir anlayışla ama atık su ama yağmur suyu gibi altyapı hizmetleri ki bu hizmetler gerçekten inşai faaliyetler esnasında en yorucu ve belki çevreyi en fazla rahatsız eden çalışmalardır, ama bunları ihmal etmeden, kusursuz bir biçimde yapılmasını sağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için de özel bir gayret ortaya koyuyoruz. Hedefimiz, İstanbul'daki trafiği rahatlatmak. Konunun tüm paydaşlarıyla birlikte kentsel hareketlilik odaklı bir çalışma yürütüyoruz.

MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERECEK: Kentin batı yakasındaki ilçelerden Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar, yaklaşık 3,5 milyonluk bir nüfusu barındırıyor. Bölge için hayati önemdeki Esenyurt-Mahmutbey metro hattındaki çalışmalar sürüyor. İstanbul'un en yüksek maliyetli projesi olan hat, Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinden geçiyor. Hattı tabii onu orada bırakmadık. Esenyurt Meydanı'ndan yine Avcılar'a getiriyoruz ve D100 kara yolu üzerinden, hemen Parseller'in alt bölümünde bulunan duraktan Beylikdüzü-Sefaköy hattıyla da birleştiriyoruz.

HATTIN HALA BAKANLIKTA RAFTA TUTULMASININ, BİR İMZANIN ESİRGENMESİNİN ANLAMSIZLIĞINI ÇÖZEMİYORUM: Yaklaşık 20 yıldır konuşulan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bakanlık onayının hala çıkmamış olmasını anlamıyorum. Bu hattın hala bakanlıkta rafta tutulmasının, bir imzanın esirgenmesinin, yolculuğun hızlanmasının önüne engel konulmasının anlamsızlığını zihnimde çözemiyorum. Yani bu akıl tutulmasıyla ilgili yorum dahi yapacak bir durumda değilim. Ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Ama söyleyeyim; Allah'a havalemizin de maksimum bir senesi kaldı. Ondan sonra milletimiz gerekli cevabı verecek.

HEPİNİZİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM: Hepinizin huzurunda söz veriyorum; bugün mensubu bulunduğum siyasi partinin belediye başkanları olsun olmasın, 39 ilçe belediyesine asla ve asla böyle bir anı bırakmayacağım. Nasıl bir anı? 'Bize engel oldu, bize yaptırmadı, bize yapmadı.' Tam aksine, bazen ilçe belediyeleri üzerinden ki devletimizin başka kurum ve kuruluşlarının gücünü kullanarak hala işlerimizin engellenmeye çalışıldığının da altını çizelim. Ancak bütün bu zorluklar tek bir sonuca ulaşıyor. O da bizim şehrimize, ilçelerimize, milletimize daha şevkli, daha cesur, daha kararlı hizmet yapma yolculuğu. Başka hiçbir şey bize kazandırmıyor diyebilirim.

İSTANBUL'A BÜYÜK BİR İHANET EDİLMİŞTİR: Kötü uygulamalardan ders çıkartmak gerekir. Ambarlı Limanı, Türkiye'nin ve hatta belki Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından birisi. Liman yapılırken biliyoruz arka bölgesinde böyle bir şehirleşme yoktu. Ben, dün gibi hatırlıyorum. 2000'li yılların başında, 90'lı yılların sonunda yapılan büyük ölçekli çevre planlarında, bu limanın tren yoluyla bağlantısının bile çalışıldığını hatırlıyorum. Bu limanın bir lojistik merkeziyle ilgili büyük ölçekli planları gözümle gördüm. O zaman belediyeci değilim, siyasi değilim. Bir iş insanı olarak, bir sunumda bunları dinledim. Bunları tümden heba eden ve özellikle bir tıkaç gibi bütün bu sürecin önüne büyük bir bariyer oluşturan çok kötü bir Esenyurt imar ve şehir planlaması, bu bölgeyi ne yazık ki kendi içine hapsetmiştir. Yolları, izleri, oradaki sanayi oluşumunun yerlerine koca koca 40 kat, 50 kat binalar yaparak, oraya o imar izinlerini çıkartarak ne yazık ki hem bu bölgeye hem liman taşımacılığına hem İstanbul'a büyük bir ihanet edilmiştir.

İSTANBUL'UN İYİLEŞMESİ, TÜRKİYE'NİN İYİLEŞMESİ DEMEK: Esenyurt, neredeyse Beylikdüzü ilçesi kadardır. Beylikdüzü de 400 bine yakın nüfusa sahiptir. Yaklaşık 20 sene önce nüfusları aynı olan iki yerin, bugün birisinin 1,5 milyona doğru gitmesinin, öbürünün ise 400 binlerde durmasının altında, kötü şehircilikle iyi şehircilik kıyaslaması vardır. Sadece kendi yaşayanlarına sıkıntı vermiyor bu yanlış uygulama. Aynı zamanda İstanbul'a ve limana etkisi, bu şehirlere ve ülkelere bütüncül bakışın temel sebebidir. Yani biz, meseleye böyle bakmaz isek büyük sürprizlerle hem şehrimizi hem ülkemizi hem milletimizi büyük sıkıntıların içerisine sokarız. Bu bağlamda planlamayla ilgili, stratejiyle ilgili, yaşamsal, kentsel süreçlere dair bilimsel ve akılla beraber süreç yönetiminin bu ülkeye iyi geleceğinin; tek kişilik aklın da nasıl büyük felaketlere sürükleyeceğinin olağanüstü ders verici bir dönemini yaşadık, yaşıyoruz. Akılcı ve bilimsel bir döneme adım atmanın önemli bir safhasındayız, aşamasındayız. İşte yaptığımız bu bilinçli çalışmalar ve akılcı stratejilerle beraber, iyi biliyorum ki İstanbul'un güzelleşmesi, Türkiye'nin güzelleşmesi demek. İstanbul'un iyileşmesi, Türkiye'nin iyileşmesi demek. İstanbul'un zenginleşmesi, Türkiye'nin zenginleşmesi demek. Bu bağlamda sorumluluğumuz büyük."

Açılış sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'ne yapımı için söz verilen metro projesinin yıllar boyunca siyasi bir argüman olarak kullanıldığını söyledi. Çalık, şöyle konuştu:

"METRO PROJESİ YILLARCA SİYASİ ARGÜMAN OLARAK KULLANILDI: Metro projesi, yıllardır bu alana, bu alanda yaşayan, bu kentte yaşayan insanlara söz verilmiş bir projeydi. Siyasi argüman olarak yıllarca kullanıldı, projeleri hazır. Yatırım kararına alındı, 'ihalesini yapacağız' dendi falan ama bir türlü metroyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Bugün bu Beylikdüzü-İncirli metrosu, aslında kredisi de bulunmuş. Ancak Cumhurbaşkanlığı yatırım kararına alınması gereken bir proje ki yurt dışı kredisiyle bu yapılabilsin.

KENTTE YAŞAYANLARIN İNSANİ ULAŞIM HAKKINA ENGEL OLMAYIN: Biz de diyoruz ki bu kentte yaşayanların bu insani ulaşım hakkına lütfen engel olmayın. Gelin, bu projeyi hep birlikte yapalım. Aslında kurumlardan istediğimiz, bu projenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, imzasıyla yatırım programına alınması meselesi. Tek bir imzayla bu kentte yaşayan yaklaşık 400 yüz bin insana ve yakın çevresinde iki buçuk üç milyona yakın insanın yaşadığı bir coğrafyada metronun gelmemesi, metronun sadece siyasi gerekçelerden dolayı engelleniyor olması; ben kabullenemiyorum bunu.

BU DEVLETİN KURUMLARI BİZİM BABAMIZIN BİZE BIRAKMIŞ OLDUĞU KOLTUKLAR DEĞİL: Bu vatan için, bu bayrak için hizmet eden bir yerel yönetici olarak bizim sorumluluğumuz var. Bizi seçen insanlara karşı sorumluluklarımız var. Herkesin bu sorumluluk duygusu ile hareket etmesi lazım. Merkezi idaresi, Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, aslında hepsi devletin bir kurumu. Biz, bu devletin kurumlarının yöneticileri olduğumuzu lütfen unutmayalım. Bu devletin kurumları, bizim babamızın bize bırakmış olduğu koltuklar değil; hepimiz bu vatan için, millet için hizmet üretiyoruz. Lütfen ilgili kurumlara da buradan çağrım olsun. Bu projenin önünü lütfen açın. Kredisi bulunmuş, kredisi ayrı ayarlanmış, dış finansmanla yapılacak olan bu projenin önü tek bir imzayla açılabilecekken bu imzayı lütfen esirgemeyin bizden."

ALTYAPI DA YENİLENDİ

Açılış öncesinde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da birer konuşma yaparak, projeyle ilgili detaylı bilgi verdi. Bölge trafiğini rahatlatacak yol ve kavşak, İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Sibel Özdemir ve Turan Aydoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Proje kapsamında, 350 metre uzunluğunda altgeçit, Ambarlı Caddesi'ni Liman Caddesi'ne bağlayan 188 metre artgerme köprü, Haramidere'ye bağlanan 600 metre uzunluğunda yağmur suyu menfezi, Liman Caddesi üzerinde 2 açıklıklı yaya üst geçidi, Sarızeybek Caddesi üzerinde 2,2 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol, Ambarlı Caddesi'ni Liman Caddesi'ne bağlayan 530 metre uzunluğunda bölünmüş yol inşa edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Video: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması ve açılış töreni Video: Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın aılışı yapılan projeye ilişkin ANKA'ya yaptığı açıklama

ANKA / Güncel