Ekrem İmamoğlu'ndan İktidara Seçim Çağrısı

(ANKARA) - Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iktidara seçim çağrısı yaparak, "Gram cesaretiniz varsa koyun sandığı milletin önüne, millet karar versin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşıma göre Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Korku bacayı sarmış. Siz ne kadar engellerseniz, biz o kadar büyürüz. Ceberrut olan sizsiniz ama millet bizimle. Biz, sizin inanamayacağınız kadar güçlüyüz ve her gün büyüyoruz. Sizin zorbalıklarınız, engelleriniz bize vız gelir, vız. Gram cesaretiniz varsa koyun sandığı milletin önüne, millet karar versin. El mi yaman, bey mi yaman görelim. Korkmayın kaçmayın, yalanlarınızın arkasına saklanmayın. Sizi mertliğe davet ediyorum."