Ekrem İmamoğlu'ndan Gençlere 19 Mayıs Daveti

Ekrem İmamoğlu'ndan Gençlere 19 Mayıs Daveti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine davet etti.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yapılacak "Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne, Beşiktaş Meydanı'ndaki kutlamalara ve İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet etti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gençler, gün hürriyet ve adalet için mücadele günüdür. Sizi, bugün 18.00'de ellerinizde Türk bayraklarıyla, İstanbul'da, Dolmabahçe'den Beşiktaş'a 19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne ve Beşiktaş Meydan'daki kutlamaya, İzmir'de, 18.00'de Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı AB ve NATO yanlısı Nicusor Dan Avrupa'nın gündeminde

Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı Avrupa'nın gündeminde
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.