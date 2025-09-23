Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Filistin Destek Mitingi Daveti

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek Filistin Destek Mitingi'ne tüm İstanbulluları davet etti ve Filistin meselesinin insanlık ve vicdan meselesi olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek Filistin Destek Mitingine yurttaşları davet etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında, "Gazze ne birilerinin iştahını kabartan emlak projesi, ne birilerinin siyasi ikbali için pazarlık konusudur. Filistin insanlık, onur ve vicdan meselesidir. Bütün İstanbulluları Filistin Destek Mitingine davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
