Ekrem İmamoğlu'ndan Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na Doğum Günü ve Evlilik Yıldönümü Kutlaması

Güncelleme:
Tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun doğum gününü ve evlilik yıldönümünü özel bir paylaşım ile kutladı. İmamoğlu, paylaşımında aşkını ve ailesine olan sevgisini dile getirerek, üç çocukları için de iyi dileklerde bulundu.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun doğum gününü ve evlilik yıldönümlerini X hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Tutuklu İmamoğlu, "Bugün 18 Kasım. Çok özel bir gün benim için. Bana hayatımın en güzel duygusu olan aşkı yaşatan sevgili eşime; evimizin, ailemizin kahramanına, gücünü, iradesini, varlığını, tutkusunu her zaman hissettiren kadınıma: Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, adına açılan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabından bir paylaşım yaparak eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun doğum gününü ve evlilik yıl dönümlerini kutladı.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu cümleler yer aldı:

"Bugün 18 Kasım. Çok özel bir gün benim için. Bana hayatımın en güzel duygusu olan aşkı yaşatan sevgili eşime; evimizin, ailemizin kahramanına, gücünü, iradesini, varlığını, tutkusunu her zaman hissettiren kadınıma: Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun.

Çok genç yaşta evlendik Dilek'le. Yuvamız huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun diye büyük bir gayret gösterdik. Vatanına, milletine faydalı iyi insanlar olması umuduyla üç pırlanta evlat yetiştirdik. Halen büyük bir mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Cesur yürekli oğlum, evimizin bilim insan Selim'in de doğum gününü kutluyorum.

Sonbahar, müjdelerin, bereketin tohumlarının atıldığı mevsimdir. Bizim yaşamımızın bereketi de sonbahardır. Aslan oğlum Semih Kasım'da; biricik kızımız, kutup yıldızımız Beren Eylül'de doğdu. Ayrıca bugün evlilik yıldönümümüz. Canım Sevgilim, evlilik yıldönümümüz de kutlu olsun. Başta üç evladımı kucağıma aldığım anda yaşadığım tarif edilemez o duygu olmak üzere, unutamayacağım birçok güzelliği seninle yaşadım. Kocaman ailem, Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Bütün ailelere mutluluk, huzur ve sağlık diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
