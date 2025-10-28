Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' Genç ve cesuruz, mutlaka kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet." ifadesini kullandı.

Mesajın ekindeki videoda yer alan konuşmasında ise İmamoğlu şu ifadelerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı:

"Dünyanın savaşlar, işgaller, zulümler altında büyük acılar yaşadığı bu günlerde Cumhuriyet'imize sahip çıkmak barışa, huzura, kardeşliğe de sahip çıkmaktır. Omuz omuza olacağız, buluşturarak başaracağız. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı özgüven ve cesaretle hep daha ileri, hep daha büyük hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Atatürk'ün yolunda yürümenin verdiği sorumlulukla kararlılıkla yürüyeceğiz. Hazır mıyız, kararlı mıyız, cumhuriyet için hazır mıyız, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeden yüreyeceğiz, mutlaka başaracağız..."