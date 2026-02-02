Haberler

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Ekonomi Eleştirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce ekonomiyle ilgili demeçlerini paylaşarak, "Freni patlamış kamyon gibisiniz; 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz" dedi.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce ekonomiyle ilgili demeçlerini paylaşarak, "Freni patlamış kamyon gibisiniz; 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2018'den 2026'ya… 'Freni patlamış kamyon' gibisiniz, 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz! Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Analar babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, sofrasından her geçen gün eksiltir hale geldi. Liyakatten, akıldan, bilimden uzak yaklaşımınızın yüz milyarlarca dolarlık bedeli, 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olmuştur. Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz. Millete zarar vermekten vazgeçin. Milletimizin derdi geçim, hiç gecikmeden hemen seçim!"

Kaynak: ANKA / Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest