Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'nin 2024 Seçimlerine Hazırlık Mesajı

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partinin 39. Olağan Kurultayı öncesi Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını belirtti. İmamoğlu, CHP'nin milyonlarca insanın umudu olduğunu vurgulayarak, sorumluluğun kendilerinde olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları, milyonların gözü üzerimizde, milyonların ümidi biziz. Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi. Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025'ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor. Şimdi sorumluluk bizim. Sorumluluk, görev biz CHP'lilerin. Milyonların arzusuna sahip çıkacağız. Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz. Milyonlar CHP'ye hazır. Türkiye CHP'ye hazır. CHP de Türkiye'yi yönetmeye hazır. Az kaldı…" ifadesini kullandı.

