Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Delegelerine Mektup: "Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Başaracağız"

(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı delegelerine gönderdiği mektupta, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinden dolayı teşekkür ederek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadesini kullandı.

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 21'inci Olağanüstü Kurultayı öncesinde delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu, "CHP Cumhurbaşkanı adayı" sıfatıyla imzaladığı mektubunda şunları kaydetti:

"Değerli CHP Kurultay Delegesi, Sevgili yol arkadaşım. Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor. Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır.

"Hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz"

Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor. Tek dertleri var: ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz.

Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur.

Kurucumuz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeği şöyle anlatır: 'Birinci Genel Kongremiz, Sivas'ta, bir mektep dershanesinde yapılmıştı. Oraya gelen delegeler her türlü takipler altında, birçok güçlüklerle karşılaşmışlardı. Fakat, Türk milletinin hakiki his ve emellerini temsil ettiğine inanan Kongre Heyeti, milli görevini tamamlama gereğini, her görüşün üstünde tuttu. İzlemekte olduğumuz ilkelerin ilk esaslarını tespit etti; ondan sonra da özveri ve kararlılıkla o esaslar üzerinde yürüdü, başarılı oldu.'

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e milyonlarca üyemize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Bu başarılı geçmişe, 23 Mart'ta bir demokrasi devrimini ekleyerek ön seçim ile Cumhurbaşkanı adayı tercihini yaptınız. Yetinmediniz, halın oylarını dahil ederek 15,5 milyon insanın oy kullanması ile beni onurlandırdınız ve gururlandırdınız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e milyonlarca üyemize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her biriniz tarihe geçtiniz. İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır.

"Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız"

Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir.

Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız! Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz.

Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor, milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."