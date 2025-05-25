Ekrem İmamoğlu'ndan Bursa Mitinginde Güçlü Mesajlar

Ekrem İmamoğlu'ndan Bursa Mitinginde Güçlü Mesajlar
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CHP'nin Bursa'daki mitinginde, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu, adalet ve özgürlük vurgusu yaparak, Türkiye'nin yeniden adaletiyle yükseleceğini ifade etti.

(BURSA) – CHP'nin Bursa'daki "illet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu, "Hepimiz için özgür, hepimiz için adil, hepimiz için müreffeh bir Türkiye kurma zamanı. İnandığımız tek şey var: Zulüm ile abad olunmaz. Halkın iradesine pusu kurulmaz. ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yedincisi Bursa Kent Meydanı'nda yapıldı.

"Burası Silivri, haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta"

CHP Bursa İl Başkanı Nihal Yeşiltaş, İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden gönderdiği mesajı, mitinge katılanlarla paylaştı. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Burası Silivri, sevgili Bursa; sizden sadece birkaç yüz kilometre uzakta. Burası haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta. El birliği ile çürütülmüş, öldürülmeye çalışan yargı mekanizmasının röntgen filmi burası. Hangi kapıyı açsanız, ardından bir hak gaspı hikayesi çıkıyor. Tüm bu tazyiklere ve baskılara rağmen, 19 Mart'tan bu yana meydanlarda milletin iradesini, helale haram karıştırmadan yaşamak isteyen milyonların iradesini hep birlikte savunuyoruz. Siz savunuyorsunuz. Aziz milletimiz, halkımız savunuyor.

Şeyh Edebali'nin müjdelediği gerçekleşmiş rüya, Bursa. Adaletin bittiği bu zindandan, tarihimizde adil bir memleket ülküsünün filizlendiği şehre sesleniyorum: Milletimiz, tüm bu yapılanların sebebini de yapanların niyetini de çok iyi biliyor. ve bu apaçık haksızlık karşısında susmuyor, bir adım bile geriye çekilmiyor. Hür iradesine, adayını seçme özgürlüğüne yapılan bu yargı darbesini vicdanında çoktan mahkum etti ve bunu yapanları da yine vicdanında mahkum etmeye devam edecektir.

"Adaletin terazisi bir kez sarsıldı mı çorap söküğü gibi gerisi gelir"

Çünkü milletimiz, adaletin mülkün temeli olduğuna iman etmiştir. Devletin, ancak adalet üzerinde yükselebileceğine iman etmiştir. ve yine bu millet bilir ki, adalet ancak hakkaniyetle, ehliyetle ve vicdanla ayakta durur. İşte bugün, bu temellerin yeniden sarsılmaması için buradayız. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin elleriyle kurduğu şehir, medeniyetin beşiği, devlet aklının merkezi Bursa, unutma! Adaletin terazisi bir kez sarsıldı mı çorap söküğü gibi gerisi gelir. İşte bu sebeple, bugün meydanlara çıkanlar, hakkı yenen herkesin sesini duyurmaya çalışıyor. Gençlerin, kadınların, emeklilerin, öğrencilerin, işçilerin, çalışanların hukukta, ekonomide, toplumda eşitlik isteyenlerin sesini yükseltiyor. Biliyoruz; Bursa da bu adaletsizliğe razı değil. Bu şehir, vicdanıyla yürür. Bu şehir, hep haksızlığın karşısında, adaletin yanında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa'nın sesi Türkiye'ye umut olur.

"Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek, bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek"

Evet, zorluklar var. Ama tarih boyunca bu millet, nice zorlukları omuz omuza aştı. Çanakkale'nin isyankar ve korkusuz ruhu, Bursa'nın hemen yanı başında duruyor. Milli Mücadele'nin şahlanıp ayaklanan yüreği, milletimizin maneviyatına çok yakışıyor. Birbirine tutunup, ülkesini düştüğü yerden kaldıranların gücü ve cesareti bugün hala içimizdedir, içinizdedir Bursa. Korkma. Birbirine yaslan, ayağa kalk. Tarihin 'Bu adaletsizliğe son veren şerefli insanlar' diye yazacakları arasına katıl. Tanpınar'ın Bursa'yı anlatırken, hüzün ile teselliyi bir arada hatırlatan sözlerini hatırla Bursa: 'Tarih boyunca hangi felaketlere maruz kalırsa kalsın, hep kuruluş çağının ruhunu korumuş' şehirdir burası. Kuruluş çağının ruhunu korumak, canlandırmak, yeniden inşa etmek zamanı. Hepimiz için özgür, hepimiz için adil, hepimiz için müreffeh bir Türkiye kurma zamanı. İnandığımız tek şey var: Zulüm ile abad olunmaz. Halkın iradesine pusu kurulmaz. ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak.

Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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