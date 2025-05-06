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Ekrem İmamoğlu'ndan Beyazıt Mitingine Davet

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyazıt Mitingine Davet
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yaptığı sosyal medya paylaşımıyla 7 Mayıs'ta Beyazıt Meydanında düzenlenecek mitinge çağrıda bulundu. Mitingin amacı 'Millet İradesine Sahip Çıkmak' olarak açıklandı.

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Beyazıt Mitingine davet çağrısı yapıldı.

CHP, 7 Mayıs saat 20.30'da Beyazıt Meydanında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Mitinge çağrıda bulunan İmamoğlu, "Selam olsun; 'Tam Bağımsız Türkiye' için mücadele eden Deniz'lere, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' diyenlere, kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara, gençliğin gür sesini haykıranlara, hukuksuzluğa ses çıkaranlara, fikri hür, vicdanı hür olanlara, tüm dostlara, bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara. Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt. Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim; Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30" ifaderini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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