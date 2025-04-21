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Ekrem İmamoğlu'ndan Bayram Çağrısı

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'den yaptığı sosyal medya paylaşımında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk Bayrağının dalgalandırılmasını istedi.

(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yurttaşların her yerde Türk Bayrağını dalgalandırmalarını istedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Aziz milletim, çok değerli vatandaşlarım; bugün sizlere Silivri'deki hücremden önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Adalet, huzur, barış, eşitlik için; üreten, kazanan ve adil paylaşan bir ekonomi için; temiz bir çevre, bereketli topraklar için; demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz için; fikri hür, vicdanı hür nesiller için; en önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz yani istikbalimiz için gelin hep birlikte 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a evlerimizde, iş yerlerimizde, köylerimizde, kentlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarınızda yani her yerde… Ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıralım."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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