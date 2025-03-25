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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Askıda Fatura' Tepkisi

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Askıda Fatura' uygulamasına yönelik suçlamaları reddetti ve dayanışma çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura" suçlamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin" çağrısında bulundu.

İmamoğlu, İBB'nin dar gelirli ailelere destek amacıyla hayata geçirdiği 'Askıda Fatura' uygulamasının sorguda kendisine yöneltilen suçlamalar arasında olmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz. İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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