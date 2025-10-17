Ekrem İmamoğlu'ndan Anayasa Mahkemesi'ne Tayfun Kahraman Yorumu

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Anayasa Mahkemesi, yıllardır haksız yere cezaevinde tutulan yol arkadaşım Tayfun Kahraman'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti, gerekçesini de açıkladı. Kararda da açıkça belirtildi üzere: Tayfun'un eylemleriyle şiddet olayları arasında hiçbir bağ yok. Yerel mahkeme başka, Yargıtay başka delillerle hüküm kurdu. Karara dayanak gösterilen deliller, suçla ilişkilendirilemedi. Bu gerekçe sadece Tayfun için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır." ifadesini kullandı.