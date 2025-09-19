Ekrem İmamoğlu'na Verilen Ceza İstinaf Tarafından Onandı

Haber : Oktay YILDIRIM/Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, ANKA Haber Ajansı'na kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

19 Mart operasyonuyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürülen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" ifadesini anımsatıp soru soran gazetecilere, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullandı.

İstinaf incelemesi 3 yıl sürdü

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022'de, İmamoğlu'nun bu ifadesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla siyasi yasak da içeren 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verdi. Hem savcılık hem de İmamoğlu'nun avukatları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'ne (istinaf) taşıdı. 'Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret' suçundan verilen cezanın istinaf incelemesi 3 yıl sürdü ve bugün karar onandı. Onama, 24. Ceza Dairesi kararına şöyle yansıdı:

"Sanık hakkında belirlenen temel cezadan aleniyet nedeniyle artırım yapılması sırasında uygulama maddesinin "TCK 125/4" yerine "TCK 125/6" olarak gösterilmesi sonuca etkili görülmemiştir. Yapılan yargılama sonunda toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin

kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde aşağıda belirtilen husus dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen diğer istinaf başvurusu nedenlerinin reddine,

Ancak; TCK'nın 43/2-1. maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sebebiyle netice hapis cezasının "1 yıl 19 ay 15 gün hapis" yerine "2 yıl 7 ay 15 gün hapis" olarak belirlenmesi suretiyle fazla tayini, kanuna aykırı olup, bu aykırılığın olayın daha fazla aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmadan CMK'nın 280/1-a ve 303/1-a maddesi gereğince yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğu görüldüğünden, sanık hakkında atılı suçtan kurulan hüküm fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan "2 yıl 7 ay 15 gün hapis" ibaresinin çıkartılarak yerine "1 yıl 19 ay 15 gün hapis" ibaresinin eklenmesi, suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE...."

İmamoğlu'nun avukatı ANKA'ya açıkladı: Yargıtay'da temyiz edeceğiz

İstinafın kararıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'nı bir açıklama yapan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kararı Yargıtay'da i temyiz edeceklerini söyledi.