Ekrem İmamoğlu'na İstinaftan Ceza Onandı

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezasının istinaf tarafından onanmasına ilişkin, "Korkuyorlar, korkacaklar korksunlar. Milletin iradesi kazanacak."dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. İmamoğlu, verilen karara ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak."