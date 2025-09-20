Haberler

Ekrem İmamoğlu'na İstinaftan Ceza Onandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'ahmak davası' olarak bilinen davada 2 yıl 7 ay 15 günlük cezasının onandığını duyurdu ve 'Milletin iradesi kazanacak' dedi.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezasının istinaf tarafından onanmasına ilişkin, "Korkuyorlar, korkacaklar korksunlar. Milletin iradesi kazanacak."dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. İmamoğlu, verilen karara ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor

Neler yapıyorsun öyle Tadic
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.