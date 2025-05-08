Ekrem İmamoğlu'na Erişim Engeline CHP'den Tepki
Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. CHP yöneticileri, profil fotoğraflarını İmamoğlu'nun resmi ile değiştirerek bu duruma tepki gösterdi.
(ANKARA) - Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine bazı CHP yöneticiler, profil fotoğraflarına İmamoğlu'nu koyarak tepki gösterdi.
İmamoğlu'nun X hesabına bugün saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesaplarında yer alan profil fotoğraflarını İmamoğlu'nun fotoğrafı ile değiştirdi.