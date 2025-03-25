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Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi: 'Umut Burada!'

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Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, destek mitinginin görüntülerini paylaşarak 'Umut burada!' dedi. Mitinge yüz binlerce vatandaş katıldı.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Saraçhane'de düzenlenen mitingin görüntülerini paylaşarak, "Umut burada!" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren yüz binlerce vatandaş Saraçhane'de bir araya geldi. Mitingin ardından Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Saraçhane'nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı ve "Umut burada!" notu düşüldü.

Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi: 'Umut Burada!'
Kaynak: ANKA / Güncel
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