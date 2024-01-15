Ekrem İmamoğlu: "Kimseden İcazet Almadan Tam Yol İleri Diyecek Bir Kampanya ve Anlayışla Çok İddialıyız"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin "Görecekler, Cumhuriyet tarihi bu kadar temiz, bu kadar ahlaklı, bu kadar erdemli ama aynı zamanda saldırılara karşı bu kadar dirençli, muhafız gibi bu şehri yöneten ve koruyan, yine 16 milyondan güç alarak bu kadar kararlı, kimseden icazet almadan, kimsenin tensiplerini beklemeden tam yol ileri diyecek bir kampanyayı ve anlayışı, siyaset ruhunu bizimle yaşayacak ve görecek. Çok iddialıyız" değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu, yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin bulunduğu Üsküdar'a ilişkin de "Eminim ki o da (Erdoğan) çok mutlu olacak 31 Mart'ta. Sinem Hanım'ın başkanlığında mutlu bir Üsküdarlı olacak, bütün Üsküdarlıların mutlu olacağı gibi. Zaten temel amacımız, bir kişiyi bile dışarıda bırakmamak, herkesi mutlu etmek. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da mutlu olacağı bir 31 Mart seçimine hazırlıyoruz" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bugün yapılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bekardere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törenin ardından İmamoğlu, ilçedeki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Yuvamız Çocuk Etkinlik Merkezi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'na CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş da eşlik etti.

"İBB'NİN BİR TANE KREŞİ YOKTU"

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, kreşlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk kez kreş hizmeti vermeye başlayan bir kurumuz. Bunu birçok yerde söylüyorum. Çünkü bazen, vardı diye vatandaşlarımız ifade ediyor. Tek bir tane bile eğitim alabileceği kreşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoktu. Mart ayında tamamen bitmiş ve hizmete giren kreşlerimizin sayısı 100 olacak. Sadece 4,5 yılda İstanbulluya hizmet etmesi için hazırlamış olacağız. Şu an itibarıyla artık tamamen hizmete girmiş olanlar 75-76 kreşi buldu, buluyor. Diğerleri de hazırlık aşamasında, donanımları vesaire toparlanıyor. Şu anki sayıyla bile bin 300'e yakın çalışanı var buranın. Kreşimizde eğitimcilerimizin -ki sayısı 800'ün üzerinde- neredeyse yüzde 99,9'u kadın, bin 250- bin 300 çalışanının da yüzde 95'i kadın. Dolayısıyla o kadar çok yönlü kazan kazanı var ki toplum adına. Hem çocuklarımız burada hayata mağlup değil, eşitlenerek giriyorlar hem burada annelerimiz, çocuklarını buraya emanet ederek huzurlu bir süreci yaşıyorlar. Aynı zamanda bir kısım annelerimiz istihdam sürecine dahil oluyor ve üreten kadın pozisyonuna, evine ekmek getiren kadın pozisyonuna geçiyor.

"GENÇLERİMİZE 6 BİN KİŞİLİK YURT KAPASİTESİ SAĞLAYACAĞIZ"

Aynı zamanda bu, müthiş bir toplumsal vicdan köprüsü. Çalışan kadın sayısını artıran bir sektör gibi oluyor aslında. Eğitim sektörünün bir parçası ama en önemlisi, bu kadar ekonomik zorluğun olduğu bir dönemde biz, kreşlerimizdeki ücret politikamızla belki de olan piyasanın üçte biri, dörtte biri, bazısına göre onda biri diyebileceğimiz seviyede kreşlerimizde çocuklarımıza eğitim imkanı veriyoruz. Aslında eğitimin bütününe baktığınızda sadece kreşle sınırlı değil. Yani yurtlarımız, bir yatağı bile olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli'nin göbeğinde 350 yataklı bir yurt yapıyoruz şu anda. Hemen yanındaki bir rezidansın 12-13-15 bin dolar metrekare satış fiyatı, bizim o yerimizde bir ticari alan üretme şansımız olmasına rağmen bu bir sebeptir, tercih hakkıdır. Biz tercih hakkımızı vatandaştan yana kullandık ve gençlerimize yurt açıyoruz. 5 bin 200 kapasitemiz var ve öğrencimiz var şu anda. Bunu 6 bin yapacağız. Hemen eylülde, Kadıköy'de var bitmek üzere, Şişli hazırlanıyor. 75 bin niyet etmiştik. Çok başvuru olunca 100 bin üniversite öğrencimize burs veriyoruz.

"750 MİLYON LİRA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE BURS BÜTÇESİ AYIRDIK"

Yani biz bu sene tam 750 milyon lira üniversite öğrencilerimize burs, bütçeden pay ayırdık ve bunu veriyoruz. İnsanlarımız, yoksul öğrencilerimiz buna muhtaç. Bu konuda özellikle 14 Cumhuriyet Halk Partili, İstanbul'daki belediyemizin çok etkin bir kreş açma faaliyeti sürdürdü. Biliyor ve istiyoruz ki, az önce Genel Başkan Yardımcımla da içeride onu konuştuk. İstanbul'da Üsküdar adayımız, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nü yapmış Sinem (Dedetaş) Hanım başkanlığında, ilçe belediyesi nezdinde de kreşleri açmak ona nasip olsun. Bu yöndeki bütün çalışmalarımız sürüyor. Biz milletimizin içini ısıtan, ihtiyaçlara çözüm bulan, insanlarımızla konuşan, insanını aldatmayan, insanıyla doğru işleri yapan, yapamadığını da anlatan, niçin yapamadığını söyleyen, yani doğal bir kamu-vatandaş ilişkisi kuran, vatandaşına tepeden bakan, hükmeden değil, vatandaşını dinleyen devlet, şefkat elidir. Devlet tahakküm kuran, baskı kuran değildir. Devlet, Cumhuriyet ile birlikte kimsesizlerin kimsesidir, insanını mutlu edendir. Bu anlayışla güçlü İstanbul modelini önümüzdeki 5 yılda daha da tırmandıracağız. Üsküdarımıza bu kreşimiz hayırlı uğurlu olsun."

"ERDOĞAN DA MUTLU OLACAK 31 MART'TA"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kısıklı'da bulunduklarının hatırlatılarak, Üsküdar seçimleriyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine de şöyle konuştu:

"Eminim ki o da (Erdoğan) çok mutlu olacak 31 Mart'ta. Sinem Hanım'ın başkanlığında mutlu bir Üsküdarlı olacak, bütün Üsküdarlıların mutlu olacağı gibi. Zaten temel amacımız, bir kişiyi bile dışarıda bırakmamak, herkesi mutlu etmek. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da mutlu olacağı bir 31 Mart seçimine hazırlıyoruz. Bizim mutluluğumuz seçim akşamı değil. Onu mutlu edeceğimiz mutluluk, 5 yılda ortaya koyacağı uygulamalarla ve çalışmalarla olacak. Şu anda İstanbul'daki vatandaşlarımızın hizmet memnuniyeti gibi çok sağlıklı diyalogların kurulacağı bir yer. Bir de Üsküdar hepimiz için çok değerli. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde oturduğum ve İstanbullu olduğum yer Üsküdar. Eşim Üsküdarlı, o da hayatını burada geçirdi. Dolayısıyla Sinem Hanım'la, işte ilçe başkanımızla hep birlikte iş birliği içerisinde ama kapsayıcı, yani büyük bir uzlaşı içerisinde Üsküdar'da yaşayan herkesi dinleyen, siyaset üstü bakan büyük bir ittifakı kurarak Üsküdar'da da aynen İstanbul'da olduğu gibi milletin kazandığı bir seçimi var etme çabasında olacağız. Bu çaba Üsküdar'da nasılsa Eyüpsultan'da da öyle, Fatih'te de Beyoğlu'nda da öyle; Tuzla'dan Çatalca'ya, Silivri'ye kadar öyle olacak. Başka bir dili temsil edecek arkadaşlarım. Görecekler, Cumhuriyet tarihi bu kadar temiz, bu kadar ahlaklı, bu kadar erdemli ama aynı zamanda saldırılara karşı bu kadar dirençli, muhafız gibi bu şehri yöneten ve koruyan, yine 16 milyondan güç alarak bu kadar kararlı kimseden icazet almadan, kimsenin tensiplerini beklemeden tam yol ileri diyecek bir kampanyayı ve anlayışı, siyaset ruhunu bizimle yaşayacak ve görecek. Çok iddialıyız."

Sinem Dedetaş da "Ekip olarak yola çıktık. Başaracağımıza eminim" dedi.