Ekrem İmamoğlu, Karla Mücadele Ekiplerini Ziyaret Etti: "Çalışmaların Başarıya Kavuşması, Eş Güdümlü Bir Çalışmayla Mümkün"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da beklenen kar yağışına hazırlık yapan görev başındaki ekiplerle bir araya geldi. İmamoğlu, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak “Bizim dışımızda 39 ilçe belediyemiz, kamu kurumlarının diğer bileşenleri, herkes kendi alanlarında çalışıyor olacak. Çalışmaların başarıya kavuşması, eş güdümlü bir çalışmayla mümkün. Bu konuda vatandaşlarımızın uyarılara riayet etmesi önemli” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışına hazırlık yapan görev başındaki ekiplerle bir araya geldi. İmamoğlu, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak "Bizim dışımızda 39 ilçe belediyemiz, kamu kurumlarının diğer bileşenleri, herkes kendi alanlarında çalışıyor olacak. Çalışmaların başarıya kavuşması, eş güdümlü bir çalışmayla mümkün. Bu konuda vatandaşlarımızın uyarılara riayet etmesi önemli" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısının ardından karla mücadelede çalışan ekiplerle bir araya geldi. İBB Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi'nin Edirnekapı'daki garajında görevli personelle buluşan İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay eşlik etti. Görevli personelin çay ikramını da geri çevirmeyen İmamoğlu, çalışanlardan bilgi aldı.

"AKLIMIZDA KARIN GÜZEL GÖRÜNTÜLERİ VE BEREKETİ KALSIN"

Sahada çalışan karla mücadele ekiplerini ziyaret eden ve çalışmaları denetleyen İBB Başkanı İmamoğlu şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 bin araç ve 10 bin personelle sahadayız. Hazırlıklıyız, Allah'ın izniyle sorunsuz atlatacağız. Şu an sadece bir şantiyemizdeyiz. 10 bin çalışanımız görev alıyor. Bizim dışımızda 39 ilçe belediyemiz, kamu kurumlarının diğer bileşenleri, herkes kendi sahalarında çalışıyor olacak. Bütün bunların başarıya kavuşması eş güdümlü bir çalışmayla mümkün. Bu konuda vatandaşlarımızın uyarılara riayet etmesi önemli. Geçen yıl şubat ayında yaptığımız iş birliğimizin ne denli İstanbul'a rahatlık yarattığını hepimiz biliyoruz. Yine aynı katkıları, aynı iş birliğini hem kuruluşlarımız hem de yöneticilerimiz arasında ve 16 milyon insanımızla yaşayalım istiyoruz. Karın sadece aklımızda güzel görüntüleri ve bereketi kalsın. Birbirimize karşı anlayış ve güzel dille hareket etmemizin çok faydalı olacağını görüyorum. Şimdiden hepimize güzel sağlıklı birkaç gün diliyorum."