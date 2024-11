Ekrem İmamoğlu, Hatay'da Tarihi Çarşıyı Ziyaret Etti

TARİHİ ÇARŞIDA ESNAF ZİYARETİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Hatay'da, Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'yı gezdi. Hataylılarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, esnafla da bir araya geldi. Antakya'nın binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan hassas bir kent olduğunu ve bu yapısının korunması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, "Hatay, benim meselemdir. Atatürk'ümüz bize emanet bıraktı. Şu anda Hatay, hepimizin meselesi. Şu an hepimizin başı öne eğik. Başımızın kalkması için buradaki her vatandaşımızın güvende ve huzurlu hissetmesi lazım. O ana kadar çalışacağız. Burası çarşımız. Bir canlılık başlamış. Tabii bir yandan korunaklı olmasını istiyorlar. Bir yandan çalışma başlamış ama daha hızlı olmasını arzu ediyorlar. Umarım dillerde nam salmış bu güzel çarşı, hak ettiği değere bir an önce kavuşur" diye konuştu.

Samim SELÇUK/ Hatay,