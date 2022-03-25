EKREM İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evler temel atma töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT'yi de İSKİ'yi de batırmak istiyorlar. Bir mazota zam geliyorsa insanların emeğine de zam yapmak zorundayız. Bakın yüzde 50 fedakarlıkla hazırlanmış bir tarifedir. Yine kurumu rahatlatan değil, vatandaşı koruyan bir zam rakamıdır" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile Gürpınar'da dönüşüm başladı. Gürpınar Siteler Bölgesi'nde kentsel dönüşüm protokolü kapsamında 7 blok 260 bağımsız birim ve 302 hak sahibinin olduğu sahada yerinde dönüşüm projesinin temeli bugün atıldı. Temel atma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ A.Ş Genel Müdürü Ali Kurt ve hak sahipleri katıldı. Temel atma töreninin ardından İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖTV VE KDV ALMAYIN"

Toplu ulaşıma istenen yüzde 50'lik zammın reddedilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 'Bu şehirde sadece iki buçuk, üç ay içerisinde yüzde 120'lere varan akaryakıt zammını yaşayacak bu ülke ve diyeceksiniz ki ulaşımda zam yok. Yani toplu taşıma da yok. Şimdi burada İstanbulluya hizmet verme çabası olan kurumlarımızın iş yapmaları engelleniyor. 10 buçuk milyarı aşan bir sübvansiyon rakamı şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde söz konusu. Madem destek olmak istiyorsunuz toplu taşımaya, ÖTV ve KDV almayın. Onu da biz avantaj olarak vatandaşımıza yansıtalım. Ama yani biz otobüse su koymuyoruz. 2019 seçiminden bu yana su aynı yerde duruyor. İETT'yi de İSKİ'yi de batırmak istiyorlar. Bir mazota zam geliyorsa insanların emeğine de zam yapmak zorundayız. Bakın yüzde 50 fedakarlıkla hazırlanmış bir tarifedir. Yine kurumu rahatlatan değil, vatandaşı koruyan bir zam rakamıdır. İETT 150 yıllık bir kurum ve hizmet etmek için çırpınıyor. Alın akaryakıt zammını geriye, alın elektrik zammını geriye. Biz o zaman niye zam isteyelim' İstemeyiz" diye konuştu.

"EN PAHALI SUYU MAL EDEN KURUM İSKİDİR "

Ekrem İmamoğlu, "En pahalı suyu mal eden kurum İSKİ'dir çünkü Melen'den su basıyorsunuz. Geçen sene 1 milyar 300 milyon olan elektrik gideri bu sene 3 buçuk milyara yaklaşacak. En pahalı suyu getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Şu an tarife olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su tarifesi Türkiye'de büyükşehirler arasında 28'inci sıradadır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'MİZDE BU TÜR KONULAR GEÇMİŞTE DE OLMUŞTUR"

İmamoğlu kendisine yönelik suikast mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür hamleler olur olmaz, yazılır çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili, ilgili olan kurum ve kuruluşların gerekli zaman diliminde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle itinayla yapmaları ve iş birliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur olacaktır da Türkiye'mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizle, gücümüzle kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgililerin görevlilerin iyi yapmalarını diliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 80'e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MOBESE ÖZEL YAŞAMA MÜDAHALEDİR"

İmamoğlu, "Bu mektubu yazan kişinin söyledikleri beni ilgilendirmiyor. MOBESE meselesi ciddi bir meseledir, özel yaşama müdahaledir. Bunu bize yaşatan kurum yetkilileri bakandan başlamak üzere aşağıya doğru tek bir yazımıza, tek bir soruşturmamıza cevap vermemiştir. Ama bu konudan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuki takibimiz devam etmektedir" dedi.