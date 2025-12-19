Ekrem İmamoğlu'ndan Edirne Mitingine Davet: Bu Ülkenin Umudu 86 Milyon İnsanı

(EDİRNE) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Edirne'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 13.30'da Edirne'de miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan videolu mesajında, "Bu ülkenin umudu 86 milyon insanı. Edirne'de buluşuyoruz. Ben de ekran başında sizlerle olacağım. Hepinizi çok seviyorum." ifadesini kullandı.