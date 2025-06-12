Ekrem İmamoğlu: Duruşma Usulsüz, Katılmıyorum

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Silivri'de tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün görülecek bilirkişi davası duruşmasının usulsüz olduğunu belirterek, katılmayacağını açıkladı. İmamoğlu, yargılama sürecinin adaletli olmadığını savundu.

(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün görülecek "bilirkişi davası"na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'taki basın toplantısında, bir bilirkişinin kritik davalarda görev almasına dikkati çekmek amacıyla kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. İmamoğlu adına "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı. Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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