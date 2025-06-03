Ekrem İmamoğlu Cezaevinde Ziyaret Edilecek

Ekrem İmamoğlu Cezaevinde Ziyaret Edilecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek ve Gaziosmanpaşa'da miting düzenleyecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek.

(İstanbul/12.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurul'a hitap edecek, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Cenevre)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı su ürünleri istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ??İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin ilk hafta maçlarına Çin'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını Fransa ile oynayacak.

(Pekin/06.30)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendireceği basın toplantısını Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek idman öncesi teknik direktör Egemen Korkmaz ve iki oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/16.00)

4- UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya ile Portekiz, Allianz Arena'da karşılaşacak.

(Münih/21.45)

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Kaynak: AA / Güncel
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