Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da eğitime kar molası
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü

ABD'de helikopter böyle çakıldı! İçinde kurtulan olmadı

Ekrem İmamoğlu:  Cezaevinde Birkaç Şeye Çok Üzüldüm

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, tutuklanan gençlerin kötü muamele yaşamasına, imza veren depremzedelerin konteynerlerden çıkarılmalarına, eylemlere destek veren şehit çocuğunun KYK'dan atılmasına, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ve ucuz yumurta için oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüğünü ifade etti.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, tutuklanan gençlerin kötü muamele yaşamasına, imza veren depremzedelerin konteynerlerden çıkarılmalarına, eylemlere destek veren şehit çocuğunun KYK'dan atılmasına, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ve ucuz yumurta için oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüğünü ifade etti.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm; Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere, Hatay'da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına, protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine, ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm." denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.