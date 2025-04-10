Ekrem İmamoğlu:  Cezaevinde Birkaç Şeye Çok Üzüldüm

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, tutuklanan gençlerin kötü muamele yaşamasına, imza veren depremzedelerin konteynerlerden çıkarılmalarına, eylemlere destek veren şehit çocuğunun KYK'dan atılmasına, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ve ucuz yumurta için oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüğünü ifade etti.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm; Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere, Hatay'da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına, protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine, ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm." denildi.