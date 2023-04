Ekrem İmamoğlu: "Bu Memleketin Suratı Asıklardan, 'Her Şeyi Ben Bilirim' Diyen Akıldan Kurtulması Lazım"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu memleketin suratı asıklardan kurtulması lazım. Bu memleketin 'Her şeyi ben bilirim' diyen akıldan kurtulması lazım. Bu memleketin 15 Mayıs'ta öyle düşünen bir avuç insanı evine göndermesi lazım. Buna hazır mıyız? Ayrılmayacağız, ayrışmayacağız birleşe birleşe kazanacağız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bu memleketin yok Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i bu memleketin yok Alevi'si, Sünni'si. Bu memleketin güzel Türk milleti var. Bu memleketin, canım bayrağı var. Bu memleketin insanı yurduna aşık. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya bu memleketin milleti, bu memleketin insanı, her şeyini memleketi, vatanı için verir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu memleketin suratı asıklardan kurtulması lazım. Bu memleketin 'Her şeyi ben bilirim' diyen akıldan kurtulması lazım. Bu memleketin 15 Mayıs'ta, öyle düşünen bir avuç insanı evine göndermesi lazım. Buna hazır mıyız? Ayrılmayacağız, ayrışmayacağız birleşe birleşe kazanacağız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bu memleketin yok Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i bu memleketin yok Alevi'si, Sünni'si. Bu memleketin güzel Türk milleti var. Bu memleketin, canım bayrağı var. Bu memleketin insanı yurduna aşık. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya bu memleketin milleti, bu memleketin insanı, her şeyini memleketi, vatanı için verir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Ekrem İmamoğlu, Hatay Samandağ'da depremzedelerle bir araya geldi. Çiğdede Asri Mezarlığı'nda buluşan Akşener ve İmamoğlu, Tank Teğmen Şehit Ali Emre Fırıncıoğulları'nın kabri başında dua etti. Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi'ne gitmek için yola çıkan Akşener ve İmamoğlu'nu taşıyan otobüs, Samandağlıların yoğun ilgisi nedeniyle yol almakta zorlandı. Türbenin bulunduğu alanı hınca hınç dolduran depremzedeler, Akşener ve İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Akşener ile birlikte türbe ziyaretini gerçekleştirmek istediklerini belirten İmamoğlu, vatandaşlardan kendilerine yol açmaları için izin istedi. Türbe ziyareti sonrasında, sırasıyla; Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İmamoğlu ve Akşener birer konuşma yaptı.

"Bir kardeşiniz, bir evladınız, bir yol arkadaşınız olarak depremin ilk anından itibaren hep sizinleydik, hep sizinle olacağız" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"BU CENNET VATANIN İNSANLARINA LAYIK OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ: O giden canlarımıza layık olmak için çok çalışacağız çok. Sevgili canlarım sevgili dostlarım, güzel hemşerilerim bir kardeşiniz, bir evladınız, bir yol arkadaşınız olarak depremin ilk anından itibaren hep sizinleydik hep de sizinle olacağız. Memleketimin birçok yerine gittim. Depremden sonra memleketimin birçok yerini ziyaret ettim. Karadeniz'e gittim, Trakya'ya gittim, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gittim. Herkese şunu söyledim: 'Memleketimin 11 ilinde 14 milyona yakın insanımın canı yandı.' Dedim ki 'Ey milletim neyimiz var neyimiz yok ortaya koyacağız. O 14 milyon insanımızı kendimizle maddi manevi eşitleyeceğiz.' Onlara, 'Memleketimin insanlarına, o 14 milyon insanımıza hep beraber el vereceğiz' dediğimde, 'Var mısınız' dediğimde hepsi içinden yürek dolusu 'Varız' dedi. Sevgili canlar, sevgili dostlarım, bu memleketin 86 milyon insanını bir gören, yürek, yüreğe hisseden ve hiçbir insanını birbirinden ayırt etmeyen bu cennet vatanın insanlarına layık olmak için her şeyi yapacağız.

BU MİLLET İYİ GÜNLERİ HAK EDİYOR. BİZ BU YOLA BAŞ KOYDUK: İşte böyle bir zamanda sizlerle bayramımızı, Ramazan Bayramı'mızı kutlamak için ailece burada olmaya karar verdik. Ailece sizinle, tebrikleşmek istedik. İlk defa 52 yaşındayım, ilk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla, bir arada değil evladımla ve eşimle sizin yanınıza geldik. Bütün ailem canım annem, canım babam, git onlara ve onların gönlüne gir, onlar içini ferah tutsun, bu millet onlarla dedi. Sadece ben mi? Sadece ben değil, şu anda deprem bölgesinde hep birlikte can canayız. Biz bu yola baş koyduk. Bu yola niye baş koyduk biliyor musunuz? Bu millet iyileşmek zorunda. Bu millet, acı değil, güzel günler yaşamak zorunda. Çünkü bu millet iyi günleri hak ediyor. Her gününü bayram gibi yaşamayı hak ediyor. İşte bu anlayışla biz bu bayramda hak, hukuk, adalet diyen, milletin vicdanını tüm erdemiyle hisseden ve devlet insanı olarak bu memleketin demokrasiyle kucaklaşmasını sağlayacak olan ki size selamlarını getirdim o da kendisi deprem bölgesinde 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. İşte hak, hukuk, adalet diyen bu yürüyüş çok önemli bir yürüyüş. Bu bir seçim değil. Bu bir siyaset yarışı değil. Memleketin iyileşmesi için adamına göre hukuk, adamına göre makam değil, millet için hukuk, millet için makam, milletin evlatlarına adalet, milletin evlatlarına eşit fırsat.

BU MİLLETİN EVLATLARINI BİRBİRİNDEN AYIRMAYACAĞIZ: Sevgili canlar, sevgili Samandağlılar, benim güzel dostlarım, güzel hemşerilerim. Şurada bulunan benim güzel çocuklarım, o gözlerinin içi pırıl pırıl parlayan kızlarımız, oğullarımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler size söz veriyoruz. Millet iktidarının, Millet İttifakı'nın iktidarında size söz veriyoruz, ben de söz veriyorum, bu milletin evlatlarını birbirinden ayırmayacağız. Bu milletin evlatlarına eşit fırsatlar vereceğiz. Bu milletin evladı, çalıştığında her şey olacak. Çalıştığında Samandağ'ın memleketimin bu güzel coğrafyasının evladı bu memleketin her makamına gelecek. Bu güzel memleketin evladı, hepiniz onu tanıyorsunuz, Berkay'a ben mahcup olmayacağım, göreceksiniz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLARIMIZIN TEKRAR ESKİ GÜÇLERİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLMALARI İÇİN DUA ETTİK: Sevgili canlar ramazan ayında hep beraber dua ettik. Ramazan Bayramı'nda buraya geldik. Hızır Aleyh-i Selam'ın Türbesi'nde dua ettik. Allah kabul etsin. Memleket için dua ettik. Millet için dua ettik. Ramazan ayı bu memleketin her insanına bolluk, bereket getirsin. Çocuklarımızın, evlatlarımızın eğitim hayatı güzel geçsin. Onlar çok güzel okullarda, çok güzel eğitimler alacaklar. Biz herkesin evine aş, iş için dua ettik. Biz, bu depremin yaralarını çok hızlı sarmak için dua ettik. Biz Samandağ'da Hatay'da bütün deprem bölgesindeki insanlarımızın tekrar eski güçlerinden daha güçlü olmaları için dua ettik.

BU MEMLEKETİN SURATI ASIKLARDAN KURTULMASI LAZIM: Ama bir de şunun için dua ettik. 'Allahım bize, milletimizle beraber, milletimizin ittifakıyla beraber şu memleketi düzlüğe çıkartmak için bize fırsat ver ya Rabbi' dedim ben. Bu memleketin suratı asıklardan kurtulması lazım. Bu memleketin 'Her şeyi ben bilirim' diyen akıldan kurtulması lazım. Bu memleketin 15 Mayıs'ta, öyle düşünen bir avuç insanı evine göndermesi lazım. Buna hazır mıyız Samandağ. Ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, birleşe birleşe kazanacağız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Biz her birimizi çok seveceğiz. Bu memleketin yok Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, bu memleketin yok Alevi'si, Sünni'si. Bu memleketin güzel Türk milleti var. Bu memleketin, canım bayrağı var. Bu memleketin insanı yurduna aşık. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya bu memleketin milleti, bu memleketin insanı, her şeyini memleketi, vatanı için verir.

PAZARTESİ SABAHI İTİBARİYLE 24 SAAT 22 GÜN ÇALIŞACAĞIZ: Çok çalışacağız ve kazanacağız. Sevgili Samandağlılar, sevgili Hataylılar, sabaha kadar konuşuruz. Ama çok çalışmamız lazım. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Şimdi önümüzde kalan günleri çok iyi değerlendireceğiz. İki gün sonra 23 Nisan. Ulusal Egemen ve Çocuk Bayramı'nı doya doya kutlayacağız. Pazartesi sabahı itibariyle 24 saat 22 gün çalışacağız. Sizden de diliyorum ve istiyorum ki olur ya kalbi kırık olur, hafiften kızgın biri olur, olur ya başka bir düşüncesi olan olur. Mutlaka etrafınızdaki insanlara, bizim ne kadar mutlu edeceğimize dair ne kadar güçlü bir kadromuz olacağına dair inancınızı anlatın. Biz çok güçlüyüz. Bakın İstanbul'da çok güzel işler yaptık. Ankara'da çok güzel işler yaptık. Mansur (Yavaş) başkanımın da size selamlarını getirdim.

GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ BİR EKİBİZ: Biz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde güçlü bir ekibiz. Biz kendimiz kadar sizlere bu milletin evlatlarına güveniyoruz. Çünkü onlarla çalışacağız. Onlarla başaracağız. Böyle anlatın. '22 gün durmaksızın, çalışmaya var mıyız? Sandığa coşa coşa gidecek miyiz? Hep birlikte sandıklara sahip çıkacak mıyız? Harikasınız. Harikasınız. Allah sizi korusun. Evladınız, kardeşiniz, arkadaşınız olarak size söz veriyorum. Bu memleketin düze çıkması için yuvalarınızla, çarşınızla, pazarınızla, bütün maneviyatınızla, bu memleketin tarihiyle buluşmanız için bu kardeşiniz hayat boyu çok çalışacak.

HEP BİRLİKTE VAR OLACAĞIZ: Depremin ilk gününden itibaren Samandağ Belediye Başkanımla aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım Lütfü (Savaş) Bey'le inanın gece gündüz beraber koştuk, çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte var olacağız. Sevgili canlar, kıymetli dostlar, şimdi burada bugünün çok kıymetli bir insanı bizimle beraber. Bu sürecin önemli yol adımlarının taşlarında her birinde önemli ayak izi olan bir insan. Bakın 2019'da İstanbul'u nasıl kazandık biliyorsunuz. 2019'da seçimi elimizden nasıl aldılar, almaya kalktılar onu da biliyorsunuz. Sonra, yine mücadeleye devam ettik. Söke söke seçimi aldık. O bir avuç insana kuvvetli bir demokrasi tokattı attı. Ha şunu söyleyeyim, hala kendilerine gelemediler hala."

AKŞENER'İ'BURADA HER ŞEY ÇOK GÜZEL MERAL HANIM' DİYEREK PLATFORMA ÇAĞIRDI

Ekrem İmamoğlu, daha sonra konuşmasını yapmak üzere İYİ Parti Lideri meral Akşener'i platforma çağırırken, "İşte o mücadelenin iki önemli mimarı var. Millet İttifakı'nın başından, oluşumundan bu yana birisi 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Sevgili dostlar ben bugün sizlerin sayesinde, şimdi daha çok ev sahibiyim. Öyle değil mi? Beni ev sahibi olarak kabul ediyor musunuz? Tamam. O zaman ev sahibi olarak ben Sayın Meral Akşener'i bir sloganla davet edeceğim. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Var mıyız? Haydi. Bakalım. Saygı değer Genel Başkanı davet ediyorum ama şöyle. 'Her şey! Her şey! Her şey. Burada her şey çok güzel Meral Hanım. Sayın Akşener buyurun lütfen" dedi.

İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında İBB'nin Samandağ'da kurduğu kıl çadır kentine geçti. Depremzedelerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, kendisi için toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı.