Ekrem İmamoğlu: Beni Bir Avuç İnsan Mutsuz Edemez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bursa ve ilçelerine yaptığı ziyaretlerin son durağı Mudanya oldu. Burada vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Şimdi diyeceksiniz ki ‘Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir hukuksuzluğa maruz kaldı, bir adaletsizliğe maruz kaldı, şikayete buraya geldi. Uydurma bir kararla, ahmakça davalarla 2 yıl 7 ay ceza vermeye kalktılar ama bu adamın yüzü gülüyor. Niye?’ Benim, size dönük bir yüzüm var. Allah'a şükürler olsun, milletimizin yüzüne baktığında gülmeyi hatırlayan bir kardeşiniz var. Ben, her çocuğumuzun gözlerine baktığımda, her gencimizle temas kurup konuştuğumda, benim deneyimli yurttaşlarımla oturup hanımefendi, beyefendilerle konuştuğumda içim umutla dolu oluyor. Beni bir avuç insan mutsuz edemez” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa ve ilçelerine yaptığı ziyaretlerin son durağı Mudanya oldu. Burada vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Şimdi diyeceksiniz ki 'Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir hukuksuzluğa maruz kaldı, bir adaletsizliğe maruz kaldı, şikayete buraya geldi. Uydurma bir kararla, ahmakça davalarla 2 yıl 7 ay ceza vermeye kalktılar ama bu adamın yüzü gülüyor. Niye?' Benim, size dönük bir yüzüm var. Allah'a şükürler olsun, milletimizin yüzüne baktığında gülmeyi hatırlayan bir kardeşiniz var. Ben, her çocuğumuzun gözlerine baktığımda, her gencimizle temas kurup konuştuğumda, benim deneyimli yurttaşlarımla oturup hanımefendi, beyefendilerle konuştuğumda içim umutla dolu oluyor. Beni bir avuç insan mutsuz edemez" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bugün Gemlik ilçesinden başladığı Bursa turunun Mudanya'da tamamladı. İmamoğlu, ilçede Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından karşılandı. Mudanya sahilini dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Bir sandalyenin üzerine çıkarak vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, konuşmasında Mudanya Mütarekesi'nin Türkiye Cumhuriyeti için önemine dikkat çekti. İmamoğlu, şunları söyledi:

" BENİ BİR AVUÇ İNSAN MUTSUZ EDEMEZ: Milletimizin, 86 milyon insanımızın geçmişinin emekleriyle, atasıyla, ninesiyle, dedesiyle varını yoğunu ortaya koyarak ülkemizin bağımsızlığı için, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük bir mücadele verildi. ve bağımsızlığımızı kazandıktan sonra ilk mütareke, burada yapıldı. O mütareke, ardından Lozan'ı ve hatta Montrö'yü getirdi. ve bizler, tam bağımsız Türkiye'yi var etme konusunda buradan yola çıktık. Belki de Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılındaki demokrasi ve adalet mücadelemizin de bu güzel anına böyle bir kutlu misyon yükleyelim. Sizin o güzel duygularınız, o güzel ifadeleriniz, bu yılın mayıs ayında çok güzel bir başlangıca vesile olsun. Olacağına inanıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki 'Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir hukuksuzluğa maruz kaldı, bir adaletsizliğe maruz kaldı, şikayete buraya geldi. Uydurma bir kararla, ahmakça davalarla 2 yıl 7 ay ceza vermeye kalktılar ama bu adamın yüzü gülüyor. Niye?' Benim, size dönük bir yüzüm var. Allah'a şükürler olsun, milletimizin yüzüne baktığında gülmeyi hatırlayan bir kardeşiniz var. Ben, her çocuğumuzun gözlerine baktığımda, her gencimizle temas kurup konuştuğumda, benim deneyimli yurttaşlarımla oturup hanımefendi, beyefendilerle konuştuğumda içim umutla dolu oluyor. Beni bir avuç insan mutsuz edemez.

ALTILI MASA'YA DESTEK OLACAĞIZ: Türkiye'de yaşayan herkese adalet lazım. Onun için bize güçlü bir demokrasi lazım. İşte altı siyasi partimiz, Altılı Masa'mız, genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, yine İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener… Ben, o ittifakla seçildim İstanbul'da. O ittifak devam ediyor. O ittifak büyüdü, güçlendirildi. Şimdi biz, o Altılı Masa'nın verdiği mücadeleye hep birlikte destek olacağız. Orası, Millet İttifakı. Orası, milletin masası. Sadece onunla da yetinmeyeceğiz. Kim gelirse 'Oyunu istiyoruz' diyeceğiz. Her siyasi partinin oyunu alacağız. Biz, AK Parti'nin oyunun tamamını almaya razıyız. Alırız. Ama bugün vermeseler yarın verecekler, o ayrı. Onlar, benim güzel yurttaşım, vatandaşım. Şunun için söylüyorum bunu: Bütün bunları niçin yapacağız biliyor musunuz? Onların yaptığı gibi, bir kişi kazansın değil diye değil. ya da benim partim, CHP kazansın diye değil. 86 milyon Türkiye kazansın diye yapacağız. Siyasetin anlayışı değişecek. Sevgi gelecek, o güzel yavrunun ellerindeki kalp gelecek aklımıza. Memleketin her insanı böyle omuzdaş olacak, kol kola olacak, dinleyecek. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' diyecek. Bizim milletimizin fikri hür, vicdanı hürdür. Kimse bizim milletimizin iradesini zapt edemez. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım."